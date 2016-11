Criador do ‘Curumim’, Mário Adolfo vai receber medalha Ruy Araújo na Aleam

O diretor de redação do jornal AMAZONAS EM TEMPO, Mario Adolfo vai receber a medalha Ruy Araújo pela contribuição cultural ao Amazonas, em sessão especial, com data a ser definida. O reconhecimento vem pelo personagem Curumim – o último herói da Amazônia, que circula há 33 anos como suplemento do jornal onde trabalha.

Formado pela Universidade Federal do Amazonas, Mario Adolfo começou a trabalhar em jornal aos 14 anos, desenhando história em quadrinhos e, há 28 anos, trabalha no Em Tempo.

Em abril deste ano, o Curumim foi declarado Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, por iniciativa do deputado Dermilson Chagas, por sua contribuição com a consciência ambiental para o público infantil.

O Projeto de Lei que concede esta homenagem é de autoria do deputado Dermilson Chagas (PEN) e foi aprovado na manhã desta terça-feira (1º), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Além do jornalista, o coronel de infantaria Fábio Roberto Vargas também será homenageado com a medalha.

Com informações da assessoria