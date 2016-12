Criador de ‘Mr. Robot’ está produzindo minissérie baseada em ‘Metrópolis’

Sam Esmail, criador da premiada série ‘Mr. Robot’, está produzindo uma minissérie baseada no clássico da ficção científica ‘Metrópolis’.

De acordo com o site especializado Hollywood Reporter, a adaptação do filme de 1927, dirigido por Fritz Lang, estaria sendo desenvolvida pela Universal Cable Productions, com a qual o diretor e roteirista teria um lucrativo acordo de sete dígitos.

Fontes afirmaram à publicação norte-americana que a minissérie não deve sair do papel em menos de dois ou três anos, de maneira que a produção não coincida com o plano de quatro ou cinco temporadas de ‘Mr. Robot’.

Assim como o filme original, a adaptação se passará em uma sociedade futurística, onde industriais abastados comandam a cidade a partir do topo de suas torres, enquanto a classe trabalhadora habita os subterrâneos e trabalha constantemente para gerar a energia.

A divisão de classes não impede que o filho de um comandante se apaixone por uma profeta da classe trabalhadora, que prevê a vinda de salvadores. Juntos, eles tentam encontrar uma maneira de quebrar o sistema.

Folhapress