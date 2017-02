Cresce vendas de imóveis em bairro de classe média alta

Os bairros de classe média alta registraram o crescimento de mais de 48% das negociações das unidades habitacionais em Manaus. Os dados foram repassados pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Amazonas (Ademi-AM) durante reunião com associados nesta quinta-feira (23).

De acordo com a Associação, o ano começou movimentado no setor de construção civil na capital amazonense. Somente no mês de janeiro deste ano, foram vendidas 216 novas unidades habitacionais, gerando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 82,2 milhões.

Conforme o levantamento da Ademi-AM, 41 unidades foram vendidas no bairro da Ponta Negra, Zona Oeste; 37, em Adrianópolis, Zona Centro-Sul e 27 moradias no Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste.

“Depois de um 2016 muito desafiador, os números estão dentro do esperado. As pessoas estão estudando mais a possibilidade de adquirir novos imóveis”, disse o presidente da Ademi-AM, Romero Reis.

Ainda segundo Reis, de todos os imóveis comercializados, 71 possuem três quartos, 37 têm dois quartos e 19 têm quatro quartos. O preço médio do metrô quadrado ficou em R$ 4.484 mil, totalizando mais de 18 mil metros quadrados comercializados. Além disso, 100 foram comprados já prontos.

Henderson Martins

EM TEMPO