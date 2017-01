Cresce venda de repelentes em Manaus

Por conta dos grandes registros de casos de dengue, zika vírus e chikungunya, os consumidores procuram por mais proteção contra o mosquito transmissor das doenças, o Aedes aegypti. Em busca de proteção, os mais cuidadosos já incrementaram as vendas de repelentes em 20% na cidade. Alguns estabelecimentos precisaram até aumentar o estoque dos produtos.

Na Drogaria Pinto, localizada no bairro Santo Antônio, Zona Oeste, a procura pelo produto tem sido grande. “Muitos pais vêm aqui nem tanto para si mesmos, e sim para as crianças. Com toda essa epidemia de dengue e vírus todo mundo quer se proteger. As vendas aumentaram em 20%”, afirmou. No estabelecimento, o repelente em loção custa R$ 14, spray R$ 19 e aerossol R$ 23.

De acordo com o gerente farmacêutico da drogaria Pague Menos, Felipe Adriano, os consumidores passaram a procurar mais pelos repelentes. “O mais procurado é o Exposis e dele vendemos 12 unidades por mês. Antes nem tínhamos dessa marca, mas é o mais pedido por médicos e pelos consumidores em geral por possuir uma substância chamada icaridina e garantir até dez horas de proteção ao usuário”, afirmou.

Ainda conforme o gerente, o estabelecimento oferece aos clientes promoções diferenciadas. Há kits (com o produto para adultos e crianças), oferta de compre um e leve dois, entre outras. Na Pague Menos, o repelente mais barato tem o valor de R$ 9,90 e o mais caro é R$ 54.

Em outra drogaria, localizada na avenida Djalma Batista, assim que teve início o “alarme” de dengue e, principalmente, zika vírus, a procura pelo repelente deu um grande salto. Os valores vão de R$ 11 a R$ 24.

Uma vendedora do estabelecimento, que preferiu não se identificar, informou que quem mais procura pelo produto, atualmente, são as gestantes. “Foi uma verdadeira febre. Toda a semana temos que reforçar o estoque”, disse.

A funcionária de outro estabelecimento, também localizado na avenida Djalma Batista, informou que além dos repelentes para gestantes, os consumidores também compram os produtos para as crianças. Tanto que o local montou um kit com um repelente adulto e outro infantil no valor de R$ 22.

Outra solução

Uma medida bastante utilizada, atualmente, pelo manauense são as raquetes elétricas para matar os mosquitos. O aparelho, que é considerado como uma “salvação” por muitas pessoas, tem preços variados que vão a partir de R$ 20 e podem chegar a R$ 30.

De acordo com o vendedor de raquete, Nivaldo Silva, a raquete pode até mesmo ser mais vendida que o repelente. “O repelente só protege. A raquete mata o mosquito. O usuário só tem o trabalho de carregar ou comprar as pilhas para que ela volte a funcionar”, afirmou.

Outro vendedor que preferiu não se identificar informou que, em apenas dois dias, chegou a vender 50 raquetes. “Tem tempo em que realmente ninguém compra, mas em outros tempos é uma verdadeira febre e os consumidores não deixam de comprar”, destacou.

O autônomo Carlos Galvão usa a raquete e o repelente. “A raquete realmente é bastante prática. Além de ser prática também é eficaz porque mata realmente o mosquito”, salientou.

Investimentos

A universitária Ana Clara Cardoso diz que não sai de casa sem usar repelente. “Todos os meses compro dois vidros de repelentes. Desembolso R$ 48 para, pelo menos, tentar me manter livre dos mosquitos”, disse.

Outro que vive de repelente é o estudante Gabriel Nunes. “Meus pais já tiveram dengue e sei bem o sufoco que é essa doença. Agora, todos lá de casa reservamos o dinheiro para comprar o repelente do mês”, explicou.

Alyne Araújo

EM TEMPO