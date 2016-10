Cresce quantidade de indígenas eleitos no Amazonas, segundo TSE

Povos indígenas do Estado do Amazonas ganharam mais representatividade nas eleições deste ano. Isso porque, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 324 indígenas candidatos a vereador em todo o Estado do Amazonas, 28 conseguiram se eleger em municípios do interior. Esse número apresenta um acréscimo de 28,6% em comparação ao último pleito, em 2012, que teve apenas oito candidatos eleitos para ocupar uma cadeira na Câmara municipal. Para o cargo majoritário, o número continua o mesmo desde o último pleito, apenas um indígena conseguiu vitória no pleito.

O município de São Gabriel da Cachoeira, com a população predominantemente de indígenas, foi o exemplo deste pleito, ao eleger o prefeito Clóvis Curubão (PT) com 4.649 votos e mais sete vereadores de etnias indígenas. Os eleitos para exercer os cargos na Câmara de vereadores foram Alex Fontes (PT) – 933 votos; Dieckson Diogenes (PR) – 545 votos; Anderson Yanomami (PSL) – 528 votos; Basílio Kuripaco (PSL) – 447 votos; Natanael Tanaka (PT) – 337 votos; Otacila Barreto (DEM) – 329 votos; e Rafael Brito (PSL) – 318 votos.

Representação

O cientista político Carlos Santiago destaca que o aumento da representativa indígenas acontece como consequência da diminuição do uso da máquina pública. “Significa que a diminuição do ‘derrame de dinheiro’ acaba dando espaço para o movimento indígena, porque à medida que você vai diminuindo o peso do recurso, sobressaem aquelas candidaturas de menor porte. O fim do financiamento empresarial favorece não só os indígenas, mas os outros que não têm recurso e que apresentam representatividade nas comunidades”.

A instrução educacional é um dos maiores questionamentos, quando um indígena assume um cargo público na política. Sobre esse assunto, Santiago informa que a sociedade é composta por todas as etinias e que na verdade apresentam uma riqueza social. “Para ser vereador não precisa de muitos conhecimentos e estudos ou patrimônios financeiros. Basta ser honesto e cidadão e queira o bem comum. Se eles tiverem essa mentalidade, de melhorar a vida das pessoas a partir de propor e participar, claro que podem aderir essa envergadura. Não precisa ser doutor. Um exemplo é o Congresso Nacional, que é composto por vários doutores e empresários, e que muitas vezes não fazem quase nada. Por isso, mantendo a linha de honestidade, dá para se legislar”.

Municípios que mais elegeram

O segundo município que mais elegeu vereadores para a Câmara Municipal foi Atalaia do Norte, com cinco da etnia indígena eleitos. Assumirão o posto de vereador a partir do dia 1º de janeiro Armando Marubo (PSDB) – 226 votos; Cesar Nakua Mayuruna (PSL) – 210 votos; Kora (PT) – 171 votos; Marke Turu (PSDB) – 157 votos; e Manoel Churimpa (Pros) – 134 votos.

A cidade de São Paulo de Olivença ficou em terceiro lugar no ranking dos municípios que mais elegeram indígenas, com quatro eleitos. Nos próximos quatro anos, os indígenas Paulino Pite (PR) – 430 votos; Jaime Manoel (PMDB) – 388 votos; Alcides Guedes (PSD) – 371 votos; e Celson Jordão Antônio (PSL) – 257 votos representarão os interesses da coletividade na cidade.

O município Santo Antônio de Içá elegeu três vereadores indígenas que são Alberto Xavier (PSD) – 749 votos; Lucas Silva (Pros) – 327 votos; e Teodorino (PMDB) – 280 votos.

Já as cidades que elegeram apenas dois índios para o Legislativo municipal foram os municípios de Pauini, com Chico da Mélia (PT) – 187 votos e Juraci Brasil – (PCdoB) – 164 votos; Alvarães com Mauca (Pros) – 403 votos; e Jair do Marajaí (Pros) – 180 votos. Tabatinga elegeu Mendário Gaspar (Dem) – 719 votos e Felipe Vitorino (PMDB) – 676 votos, e Santa Isabel do Rio Negro garantiu uma cadeira na Câmara Municipal para Siromar (PMDB) – 118 votos e Maria Melgueiro (PMDB) – 148 votos.

Por Diogo Dias

Jornal EM TEMPO