Cresce o mercado de plano de saúde para bichos de estimação

Poucos sabem, mas uma boa maneira de proteger o pet e o próprio bolso consiste na aquisição de um plano de saúde. “Ter um animal de estimação está cada vez mais comum, e os custos com hospitais e tratamentos impactam diretamente no orçamento da família.

“Contratar o plano, portanto, é a melhor forma de evitar gastos que não estavam previstos”, explica Marcelo Alves, diretor da Célebre Corretora de Saúde, empresa do segmento de planos de saúde e seguros sediada em São Paulo, que comercializa esse tipo de serviço.

Apesar de não ser algo tão consolidado, a Célebre registrou aumento de 120% na busca pelo plano no último ano. “Ao adquirir esse tipo de benefício é possível reduzir o orçamento comum com um bichinho de estimação em até 25%”, afirma Alves.

Porém, o diretor da corretora lembra que, embora os problemas nos animais apareçam após certa idade, é de suma importância contratar o serviço antes de o animal sofrer alguma enfermidade grave, assim, o valor pago será menor e o bicho de estimação, bem como o bolso do respectivo dono, estarão protegidos. “Quanto antes contratar, maior será a segurança e a economia”, orienta.

Assim como aconteceu na medicina para humanos, a veterinária evoluiu muito nos últimos dez anos. Foi-se o tempo em que os cuidados restringiam-se à vacinação, castração e banho/tosa. No mercado existem especialistas em áreas distintas para atender os pets, como veterinários cardiologistas, oftalmologistas, geriatras, oncologistas, entre outros. Há também maior oferta de exames de análises clínicas e de imagem, como ultrassom e ressonância magnética.

Coberturas

Vale destacar que o plano de saúde para pets possui coberturas tão completas e variadas quanto o plano para humanos. A Health for Pet, operadora parceira da Célebre Corretora, por exemplo, oferece a cobertura Pet Light, que engloba consultas, exames, procedimentos de urgência, emergência e vacinas; a cobertura Pet Plus, que abarca vacinas e todas as despesas durante internações; além da Pet Total, que fornece a cobertura total.

Com o plano, o dono do animal poderá economizar em consultas, exames e internações, dependendo da cobertura contratada. Os hospitais veterinários são de alta complexidade, lembra o executivo, com diárias caras e próximas a dos humanos. “Os procedimentos cirúrgicos também são onerosos já que envolvem toda uma estrutura com anestesista especializado, equipamentos de monitoramento, cirurgião e enfermagem para acompanhar o paciente veterinário”, conclui Alves.

EM TEMPO