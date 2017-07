Cresce o financiamento de veículos no Amazonas

Na contramão da crise, comercialização de veículos a crédito está em alta no Amazonas – arquivo EM TEMPO

Ao somar 23.116 unidades vendidas a crédito no primeiro semestre do ano, o Amazonas foi o segundo Estado que mais financiou veículos na Região Norte, atrás do Pará. O volume representa uma alta de 2,4% em relação ao mesmo período de 2016. Os dados incluem automóveis leves, motos e pesados, considerando unidades novas e usadas.

O levantamento é da B3, empresa resultante da combinação de atividades da BM&FBovespa, uma das maiores Bolsas do mundo em valor de mercado, e a Cetip, que é a maior depositária de títulos privados da América Latina.

Leia também: Concessionárias de Manaus ampliam vendas de carros em 6%

A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), que é uma base integrada de informações que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil. O SNG impede que o processo de financiamento de veículos seja suscetível a fraudes sistêmicas.

Do total financiado no Amazonas nos seis primeiros meses do ano, os automóveis leves foram responsáveis por 72% das negociações, com 16.689 unidades vendidas a crédito. O resultado mostrou um avanço de 4,7% na comparação com o mesmo período do ano passado no Estado.

Estado foi o segundo que mais vendeu a crédito no primeiro semestre do ano na Região Norte

A Região Norte somou 132.109 veículos financiados no primeiro semestre do ano, retração de 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, os automóveis leves foram responsáveis por 83.145 das operações, enquanto as vendas financiadas de motos somaram 45.081 unidades.

Nacional

O total de veículos financiados no Brasil no primeiro semestre do ano atingiu 2.425.796 unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, aumento de 7,4% em relação ao mesmo período de 2016.

Desse total, veículos novos somaram 845.217 unidades vendidas a crédito, enquanto os usados chegaram a 1.580.579.

Perfil

A B3 é uma empresa de infraestrutura de mercado financeiro de classe mundial e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de Bolsas.

Resultado da combinação de atividades entre a BM&FBovespa e a Cetip, cria e administra – em ambiente de bolsa e de balcão – sistemas de negociação, compensação, liquidação e registro para todas as principais classes de ativos, desde ações e títulos de renda fixa privada até derivativos de moedas, taxas de juro e de commodities e

operações estruturadas.

A B3 também oferece serviços de central depositária e de sistemas de controle de risco até o beneficiário final e atua como contraparte central para as operações realizadas em seus mercados. É a companhia líder na prestação de serviços de entrega eletrônica das informações necessárias para o registro de contratos e anotações dos gravames pelos órgãos de trânsito.

Com sede em São Paulo e escritórios em Nova York, Londres e Xangai, a B3 reúne uma longa tradição de inovação em produtos e tecnologias, além de desempenhar funções importantes nos mercados financeiros e de capitais da região pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.

Atuando por meio de sua rede qualificada de intermediários, administra ambientes seguros e resilientes, aumentando a segurança, a solidez e a eficiência do mercado brasileiro e contribuindo para a formação de capital de longo prazo e para o crescimento econômico na região.

Leia mais:

Financiamento de veículos tem queda de 4,7% no AM

Levantamento aponta 357 mil veículos financiados em abril

Financiamentos mantêm 80 mil postos de trabalho