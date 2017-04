Cresce número de mortes em acidentes de trabalho no AM

Uma das grandes preocupações atuais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é a quantidade de vítimas de acidentes de trabalho. A cada ano que passa, as ocorrências nutrem ainda mais os registros de vítimas, muitas vezes fatais. Entre os anos de 2013 e 2016, Manaus contabilizou 146 óbitos por acidente de trabalho, grande parte relacionada a doenças ocupacionais, segundo o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Entretanto, somando as 51 mortes em acidentes ocorridos, no mesmo período, em obras na capital, o número de vítimas fatais chega a quase 200. Neste mesmo período, foram registrados mais de 2 mil trabalhadores acidentados em obras na cidade de Manaus.

O levantamento foi feito pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Amazonas (Sintracomec). De janeiro a 9 de dezembro do ano passado, foram 10 mortes em Manaus. Três a mais que no ano anterior, quando foram registradas 7 mortes nos canteiros de obra. Em 2011 foram registradas 21 e em 2012 foram 7 mortes.

A médica do trabalho e auditora do trabalho aposentada, Glaucia Reis Criedie, acredita que deveriam ser realizadas ações efetivas relacionadas aos acidentes de trabalho. “Precisamos aumentar a fiscalização e as sansões penais. Hoje, um empresário paga uma multa de baixo valor. Para o trabalhador, seriam necessários informativos, campanhas de conscientização”, opinou.

Para o presidente do Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM), José Bernardes Sobrinho, é importante ressaltar o movimento, assim como a presença do médico do trabalho nas empresas. “É de suma importância que haja um médico do trabalho na empresa e que os empresários zelem pela saúde de seus funcionários. Os trabalhadores por sua vez devem fazer exames de rotina regularmente”, disse.

A ex-industriária Rosilane Santos de Souza, 42, sofre até hoje com doenças adquiridas no trabalho. Ela trabalhou em uma fábrica de aparelhos celulares durante oito anos e contraiu vários problemas de saúde por conta da atividade laboral. “Comecei com dores nas costas e pés, fui ao médico e estava com tendinite e hérnia de disco. Com o tempo, meus ombros e punhos começaram a apresentar fortes dores, foi quando adquiri artrose degenerativa no ombro esquerdo e síndrome do túnel do carpo nos punhos, quando a gente perde a força de segurar pequenos objetos com as mãos”, relatou.

