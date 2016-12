Crença e fé unem índios em festas de fim de ano

Então é dezembro, tempo de dabukuri entre muitos dos povos indígenas que habitam a região do Alto Rio Negro, no Amazonas. É nesta época do ano, quando muitos lares ganham o brilho dos pisca-piscas, presépios e árvores de Natal, que antigas culturas lutam para manterem viva sua tradição milenar de celebrar o fim de ano, com ritos e crenças um pouco diferentes da grande maioria da população.

Os povos indígenas no Amazonas que ainda se mantêm isolados ou mais ligados à cultura tradicional não possuem celebrações natalinas. Segundo o antropólogo e professor mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Joscival Doê Tukano, o Natal para eles não tem significado algum.

Doê explicou que as celebrações festivas, incluindo as de fim de ano para os índios Tuyuka-Utapinoponã, habitantes das terras do rio Tiquié, no extremo noroeste do Amazonas (região conhecida como “Cabeça do Cachorro”), atendem à estrita observação de ciclos de pesca, caça, frutificação e cultivos. Segundo o antropólogo, esses ciclos estão relacionados à observação de outros fatores, como o ciclo hidrológico e as constelações astronômicas.

O pesquisador ressalta que, muito mais que grafismos cósmicos, as constelações servem de “aviso” aos indígenas sobre as estações do ano e, por consequência, sobre a época certa de plantar ou colher e de celebrar algumas festas religiosas. Entre os pratos oferecidos nesses rituais festivos, estão o tradicional peixe assado no moquém, mujica (um tipo de sopa de peixe), cauim (bebida fermentada de batata, cará ou cana-de-açúcar), açaí, vinho de pupunha e a quinhapira, um prato preparado à base de peixe, com bastante pimenta e beiju – um tipo de massa seca feita com goma da tapioca.

“Os Tuyuka são henoteístas, isto é, creem em vários deuses, mas com um deus supremo a todos. A esse ser, cujo nome é Ye’pá Oakã, os Tuyuka em suas tribos fazem rituais, em dezembro, que duram uma noite inteira e substituem os festejos de Natal e Ano-Novo. Em suas preces, danças e oferendas, pedem que haja a fertilização perfeita dos peixes durante a piracema, que ocorre em janeiro”, explicou.

Henrique Xavier

Jornal EM TEMPO