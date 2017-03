Creches municipais recebem reforço nutricional na merenda

O Programa Saúde na Escola (PSE), executado pelas secretarias municipais e estaduais de Saúde e Educação, terá início do reforço nutricional para a alimentação infantil para alunos de cinco creches da rede municipal a partir desta segunda-feira (6). A abertura das atividades da etapa 2017 será às 10h30, na Creche Municipal Magdalena Arce Daou, localizada na rua Professor Carlos Mesquita, Santa Luzia, Zona Centro-Sul de Manaus.

A ação faz parte da Estratégia de Fortificação de Micronutrientes em pó, do Ministério da Saúde, o chamado NutriSUS, que tem como objetivo a redução de carências nutricionais para crianças de seis meses a 4 anos, por meio da suplementação da alimentação escolar com micronutrientes que ajudam na redução de anemia e outras carências nutricionais.

O suplemento é uma mistura de vitaminas e minerais em pó que será adicionado à merenda escolar. O esquema de administração dos micronutrientes em pó consiste em dois ciclos de intervenção, com a ingestão de um sachê ao dia, de segunda a sexta feira, durante 12 semanas e pausa da administração por três a quatro meses. O produto é administrado por via oral e o conteúdo do sachê é oferecido na alimentação pronta servida à criança, em alimentos como arroz, feijão, papas, purês e cremes.

Cada sachê NutriSUS contém 1 grama, composto por 15 micronutrientes, entre eles Vitaminas A, D, E, B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido Fólico, Zinco, Ferro, Cobre, Selênio e Iodo. A criança que recebe o sachê de micronutrientes na creche não precisa receber os suplementos de ferro e vitamina A, para fins preventivos, distribuídos na Unidade Básica de Saúde. A fortificação com o sachê de micronutrientes tem boa aceitação, não altera o sabor, cor e textura dos alimentos.

Com informações da assessoria