Creche que atende mais de 230 crianças é assaltada na Zona Sul

Mais de 230 alunos, de 1 à 3 anos de idade, estudam na instituição – Reprodução/Facebook-DR Studio

A creche municipal Magdalena Arce Daou, localizada na rua Professor Carlos Mesquita, no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus, foi assaltada no fim da tarde desta terça-feira (6), por volta das 17h30. Mais de 230 alunos, de 1 à 3 anos de idade, estudam na instituição. Os criminosos fugiram sem serem identificados.

De acordo com uma funcionária da creche, que presta serviços no setor administrativo e que prefere não ter o nome divulgado, três criminosos armados participaram da ação e levaram celulares de pais e funcionários do local.

“Um deles rendeu o agente de portaria e os outros dois levaram os celulares dos pais, que estavam na portaria da creche, e dos funcionários. Eles invadiram o local e ameaçaram todos”, relatou.

Ainda de acordo com a funcionária, possivelmente, os três assaltantes são menores de idade. “Acredito que eles não tenham mais que 18 anos. É possível notar, pela fisionomia e estatura, que são moleques. Um deles, trajando uma blusa vermelha e uma bermuda preta, moreno e de estatura mediana, era o mais agressivo. Apontou a arma na cara de todo mundo. Por sorte ninguém reagiu e não houve feridos”, acrescentou.

Já a assessoria da Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que apenas dois homens participaram do crime. Um rendeu o agente de portaria e roubou o celular de duas funcionárias que estavam saindo da creche. O outro ficou no carro aguardando para auxiliar na fuga.

A auxiliar administrativo informou que uma pedagoga da instituição de ensino acompanhou algumas vítimas até à sede do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, para registrar o caso. Diferente do que diz a Semed, a funcionária informou que no local não há câmeras de segurança, o que dificulta a identificação dos suspeitos.

Para a funcionária, os infratores já planejavam o assalto há mais de uma semana. “Já tem dias que os funcionários da creche perceberam que um carro modelo Celta, de cor preta e placas não identificadas, ficava rondando aqui nas proximidades. O carro dava várias voltas no quarteirão e sempre no horário de entrada ou saída dos alunos. Por coincidência, é o mesmo carro que o trio usou para fugir hoje após o roubo”, completou.

Funcionários da creche chegaram a denunciar aos policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) sobre a presença do carro nas proximidades da instituição, porém, nunca houve a abordagem policial.

Nota

Por meio de nota, a assessoria da Semed informou que “o suspeito armado só teve acesso ao portão de entrada da creche. O segundo portão que dá acesso às demais dependências, como salas e áreas administrativas, já estava fechado. Além do agente de portaria, a creche conta com câmeras do Centro de Operação de Segurança Escolar (Cose). As imagens captadas serão cedidas para auxiliar na investigação da polícia”.

Isac Sharlon

