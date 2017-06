Cratera abre no bairro Redenção e moradores pedem ajuda

A rua Gurupi, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus, poderia ser uma rua igual a qualquer outra, mas uma grande cratera vem se formando e comprometendo algumas casas há pelo menos dois anos. Nesta sexta-feira (2), moradores da rua reivindicaram uma solução das autoridades responsáveis para o problema.

Dona Francisca Melo, de 68 anos, é uma senhora aposentada que mora com a neta no local e vive com medo de que sua casa seja engolida pelo buraco .

“Essa situação já se estende há dois anos. Já procuramos chamar as autoridades, mas até agora nada”, relatou a aposentada, ressaltando que por conta das fortes chuvas, a situação só piora. “Tá muito feia a situação, não tem nem como descrever, só vendo mesmo”.

Ainda segundo moradores, as casas estão sendo destruídas porque uma tubulação feita pela prefeitura, em uma gestão antiga, rompeu e o volume de água aumentou consideravelmente, prejudicando ainda mais a estrutura do terreno e alagando as residências.

“Na época, a obra resolveu o problema, mas agora está abrindo o buraco novamente”, explica Francisca.

O EM TEMPO procurou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e a assessoria informou que devido ao horário de fim de tarde, agendaram uma visita técnica ao local para este sábado (3). Ainda segundo o órgão, pelo que consta parece ser uma drenagem antiga naquela rua e que precisa ser trocada. Por isso, a equipe irá averiguar a situação e solucionar da melhor forma possível.

O EM TEMPO vai acompanhar as obras emergenciais no local, que devem ser iniciadas pela Seminf no local a partir deste sábado.

Bruna Chagas

EM TEMPO