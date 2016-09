Crânio humano é encontrado em área de mata na Zona Norte

Um crânio humano foi encontrado na manhã desta quarta-feira (7), em uma área de mata, na rua Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, núcleo 9, nas proximidades da panificadora Pão Quente, na Zona Norte de Manaus.

O crânio foi achado por um jovem de 20 anos. Conforme uma dona de casa que preferiu não ter o nome divulgado, homens entraram em seu quintal na noite de ontem e envenenaram sua cachorra Pit Bull. Durante a manhã, o filho dela entrou na mata para enterrar o animal e quando estava escavando encontrou o crânio.

O jovem que, estava acompanhado de sua namorada, ficou assustado com a situação e retornou para o imóvel, de onde acionou a polícia.

De acordo com relatos de populares, há dois meses a polícia esteve no local para fazer buscas por um homem que estava desaparecido.

“Quando a polícia veio aqui, surgiram alguns boatos de que um homem estava enterrado perto de uma árvore grande. Acreditamos que o crânio seja desse homem que estava desaparecido”, disse uma moradora que também preferiu não se identificar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para escavar onde o crânio foi encontrado, pois as outras partes do corpo podem estar no local.

Peritos do Instituto Criminalista (IC) também estão na área. O crânio será removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de DNA.

