Crânio e restos de ossada humana são encontrados no ramal do Brasileirinho

Uma ossada humana foi encontrada na noite desta quinta-feira (17), por volta das 18h, em uma área de mata, situada no quilômetro 10, do ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus.

A ossada foi encontrada por moradores da localidade que acionaram os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme informações do Instituto de Criminalística (IC), além de ossos, um crânio e restos de roupas também foram encontrados no local.

A ossada foi removida pelo Instituto Médico Legal (IML) e levada para a sede do órgão, na Zona Norte, onde será feito o laudo para saber se as ossadas são de homem ou de uma mulher.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO