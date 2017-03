CRA-AM realiza encontro de ‘Mulheres Administradoras’ do Amazonas

O Conselho Regional de Administração do Amazonas, em parceria com o Conselho Federal de Administração, realizará no dia 29 de março de 2017, o 8° Encontro de Mulheres Administradoras do Amazonas, no Buffet Paulo Marinho, das 19h às 22h.

Com o tema “Mulheres Empreendedoras Fazendo a Diferença”, o evento é direcionado para um público de 150 administradoras, tecnólogas e profissionais de áreas afins e terá como palestrantes as administradoras Shirley Costa e Katya Medeiros.

A experiência de empreender no setor de tecnologia da informação será o foco de Shirley Costa, que é sócia-proprietária da empresa Condados.

O empreendedorismo materno será o tema de Katya Medeiros, líder e criadora do Espaço Conviver, graduada em administração e pós graduada em gestão de RH e Psicologia organizacional e coach de mães empreendedoras.

O projeto tem como objetivo a ação efetiva do CRA-AM para promover a congregação das administradoras e tecnólogas em um encontro que promove a discussão de temas relevantes a área de administração.

Inscrição Solidária

Para participar do evento a interessada deve solicitar sua inscrição pelo e-mail comunicação@craamazonas.org.br e no dia do evento levar dois quilos de alimentos não perecíveis que serão doados para uma instituição filantrópica. Vagas limitadas.

