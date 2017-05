CPRM divulga 3º alerta de cheia do rio Negro para Manaus

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) divulga hoje o “3º Alerta de Cheias para a Cidade de Manaus”. O evento, que inicia às 10h, no auditório Paulo Augusto da Rocha, sede do órgão na capital, contará com a participação do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) e das Defesas Civil estadual

e municipal.

O último boletim hidrológico, emitido no último dia 26, informa que a bacia do rio Negro segue em processo de enchente, apresentando valores acima dos observados na mesma data. No porto de Manaus, o nível se encontra elevado (28,92 metros), apenas 0,08 centímetro para atingir a cota de emergência (29 metros).

Em Manaus

O secretário municipal da Defesa Civil, Cláudio Belém, explicou que a prefeitura está adiantada e preparada para as ações do SOS Enchente e que a construção de pontes segue planejamento, de acordo com os alertas de previsão de cota, divulgados pelo CPRM. “Após a divulgação do primeiro alerta da cota da cheia deste ano, no dia 31/3, a programação de construção de pontes provisórias teve início nas áreas vulneráveis de alagação”, explicou.

De acordo com o relatório do Departamento de Operações, 15 bairros de todas as zonas da cidade serão afetados pela cheia.

EM TEMPO