CPI quer investigar empréstimos milionários da Afeam

Quase três meses depois de criada e após muito embate entre oposição e situação, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o empréstimo de R$ 20 milhões feito pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) à empresa de transporte de valores Transexpert do Rio de Janeiro, vai ser instalada na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) na próxima quinta-feira (16), segundo declarou, nesta quinta-feira (9), o presidente da casa, deputado David Almeida (PSD).

Entretanto, a CPI não deverá focar somente nesse empréstimo, mas também em aplicações feitas pela Agência de Fomento durante as gestões dos ex-governadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (PMDB). Ao menos é o que defendem requerimentos com pedidos de ampliação da investigação que já foram aprovados na casa. “Temos alguns requerimentos e pedidos de ampliação da CPI, que já estão aprovados e que iremos fazer a composição e ampliação”, disse Almeida.

Um dos que defendem a ampliação da investigação para outros contratos de empréstimos é justamente o líder do governo na casa, deputado Sabá Reis (PR). “É preciso investigar fatos que ocorreram em outras administrações também. Fatos determinados que causaram prejuízo na Afeam, independentemente dessa aplicação de R$ 20 milhões, que não foi feito de programas de investimentos e, sim, do recurso próprio”, argumentou Reis.

Questionado se a instalação da CPI deixaria o governo Melo frágil, Sabá afirmou que de “maneira alguma”, pois o governador não teme e não tem porque não deixar de fazê-la. “O governo Melo está consolidado, forte e fazendo investimentos. Agora é preciso passar a limpo tudo e não se apegar apenas o fato que motivou a criação da CPI”, afirmou o líder.

Para a oposicionista Alessandra Campêlo (PMDB) – autora do pedido de CPI –, a atitude de David Almeida em instalar a comissão demonstra independência do Poder Legislativo com relação ao Executivo e espera que seja feito tudo dentro da legalidade e democracia. “A composição deverá ter dois membros de oposição e três de situação”, acrescentou.

Sobre a ampliação do objeto das investigações, que pode atingir o governo do atual senador Eduardo Braga (PMDB), seu aliado, a deputada afirmou que não há problema. “A questão é que a CPI que eu apresentei o pedido já foi aprovada e precisa ser instalada. A Procuradoria da Assembleia já disse que não tem necessidade, pois, dentro da CPI, no decorrer das investigações, podem encontrar algo mais. Se tiver suspeita de irregularidades, a investigação pode ser ampliada, mas é preciso ter provas”, frisou a deputada.

Um dos defensores de que se investigue os empréstimos feitos pela Afeam, Serafim Corrêa (PSB) assinala que tudo precisa ser apurado. Segundo ele, a Agência de Fomento é basicamente para o fundo de microempresa, “então não pode ficar fazendo empréstimo de R$ 20 milhões e, sim, microcrédito, como R$ 10 mil e R$ 5 mil”.

Serafim é autor de um projeto de lei que tramita na Assembleia, que estabelece duas regras para atuação da Afeam: a primeira proíbe a agência de fazer qualquer operação com empresas fora do Estado e, a segunda, que as aplicações com recurso do fundo macroempresa, tenham um teto de R$ 300 mil.

A iniciativa da CPI se deu depois que o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Ari Moutinho Júnior, determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 20 milhões do ex-diretor-presidente da Afeam, Evandor Geber Filho e de outros cinco servidores da instituição, atendendo a uma representação do Ministério Público de Contas (MPC).

Diogo Dias

EM TEMPO