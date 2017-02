CPI que investigaria investimento da Afeam é arquivada

Na manhã desta quinta-feira (16) o presidente da Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam), Deputado David Almeida (PSD), anunciou o arquivamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

De acordo com o presidente da casa, o processo em questão deveria ter sido anulado automaticamente na virada de ano. David Almeida afirmou que, ainda assim, tinha a intenção de instaurar o processo. No entanto, na manhã de hoje os deputados Cabo Maciel e Platiny Soares retiraram suas assinaturas do requerimento, impedindo assim o prosseguimento da CPI.

“O argumentos dos deputados é que já existem ações do Ministério Público e do Tribunal de Contas investigando o caso. Mesmo assim, na próxima quinta-feira o secretário da fazenda e o presidente da Afeam vão comparecer aqui à casa para prestar esclarecimentos”, alegou o presidente.

A CPI investigaria um investimento de R$ 20 milhões da Agência em uma transportadora do Rio de Janeiro no segundo semestre do ano passado. À época, a justificativa do então diretor-presidente da Afeam, Evandor Geber Filho, era que a empresa beneficiada tinha o objetivo de instalar uma base no Amazonas.

Diogo Dias

EM TEMPO