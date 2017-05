CPI do Diesel é arquivada

Durante o pequeno expediente de ontem, na Aleam, o presidente da casa legislativa, deputado David Almeida (PSD), comunicou em tribuna o arquivamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que visava a investigar os gastos com combustível das empresas de transporte coletivo de Manaus.

Durante o anúncio, ele afirmou ter recebido o requerimento de instalação com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), orientando pelo indeferimento em função da retirada de assinaturas dos deputados Ricardo Nicolau (PSD), Sabá Reis (PR), Adjunto Afonso (PDT), Vicente Lopes (PMDB), Wanderley Dallas (PMDB) e Dermilson Chagas (PEN), que alegavam que as investigações deveriam ser feitas pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), por se tratar de assunto municipal.

Matéria

Antes da retirada, a CPI possuía 11 assinaturas de apoio, e com a retirada das seis rubricas, restaram apenas, cinco assinaturas. E conforme o parágrafo 3º do artigo 30 do regimento interno, para instalação da comissão, eram necessárias, no mínimo, oito assinaturas, correspondente a 1/3 dos parlamentares. Portanto, para análise da CCJ, a matéria ficou prejudicada e foi cancelada.

