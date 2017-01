Cozinhas Comunitárias vão receber mais alimentos em 2017

Mais de 200 toneladas de alimentos foram doadas à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) em 2016 pelo Programa Mesa Brasil. Os produtos são direcionados às cozinhas comunitárias da cidade e a expectativa é que esse repasse aumente em 15% agora em 2017.

A garantia de que o repasse irá aumentar foi feita pelo coordenador do Programa Mesa Brasil, do Sesc, Raul Façanha, durante o repasse de três toneladas de frutas e verduras, nesta sexta-feira (20) à Semmasdh. “Já temos a parceria há um longo tempo e agora estamos fortalecendo esse trabalho com a Prefeitura. O Mesa Brasil abraça essa iniciativa junto com o grupo de instituições que trabalha conosco, como a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento)”, afirmou Raul.

A diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Semmasdh, Marília Ribeiro, explicou que esse acréscimo vai permitir que mais pessoas sejam beneficiadas com alimentação de qualidade em Manaus. Em 2016, quase 160 mil refeições foram distribuídas pelas seis Cozinhas Comunitárias existentes. “Nossa demanda tem crescido bastante ao longo do tempo. Cada vez mais as pessoas nos procuram. Com a doação, nós poderemos atender esse excedente de pessoal sem diminuir a qualidade do alimento que servimos”, destacou.

O secretário da Semmasdh, Elias Emanuel, reforçou o compromisso da gestão em implantar mais Cozinhas Comunitárias em outros pontos da cidade. Outras quatro unidades deverão ser construídas ao longo da gestão.

“O Mesa Brasil tem sido um importante parceiro da Semmasdh. A medida que o comércio, por meio do Sesc, fortalece esse programa, nos motiva a vencer esse desafio de implantar as novas cozinhas. É um apoio que chega em boa hora”, concluiu o secretário Elias Emanuel.

Com informações da assessoria