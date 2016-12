Coworking: maneira econômica de ter o próprio escritório

Mesmo em tempos de crise econômica, um mercado que está em expansão em Manaus é o de coworking – um escritório onde várias empresas trabalham juntas, mas cada qual em suas atividades individuais. O conceito ainda é considerado novo na capital amazonense, entretanto tem atraído novos investimentos atualmente.

O aporte para quem está de olho em compartilhar experiências e ampliar o trabalho cotidiano com mais comodidade em um espaço físico varia de R$ 350 – para um período de até seis horas – a R$ 600 – para um horário maior. Além disso, quem procura pelos serviços chega a fazer uma economia de até 20% no orçamento final.

De acordo com o designer Carlos Baldin, da Vila Hub, localizado no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, o ambiente de coworking pode ser utilizado por pequenas empresas e autônomos. “Estamos há, aproximadamente, três meses no mercado e trabalhamos com seis empresas de diferentes segmentos e que atuam em horários variados”, explica.

Ainda segundo Baldin, os preços para locação variam conforme o período que o colaborador pretende atuar no escritório. “Temos pacotes que mudam de acordo com a necessidade do cliente. São mensalidades diferentes para planos diferentes e horários diferentes. Tem gente que fecha conosco cem horas por mês”, destaca o empresário.

Baldin comentou ainda que a Vila Hub possui estrutura com tudo o que um escritório necessita. No local, há 35 estações de trabalho, pub, espaço para reuniões, mobília completa, além de serviços como internet e energia elétrica.

Maneiras de poupar

O gerente de operações da Cardume Coworking, Daniel Goettenauer, informou que entre as inúmeras vantagens de quem procura os escritórios compartilhados, existe a possibilidade de economizar.

“Uma empresa que está conosco tinha um orçamento de R$ 3,8 mil. Ao trabalhar conosco, esse número caiu para R$ 2.190. Ou seja, valeu muito a penas para eles, pois com o dinheiro economizado é possível investir em outros pontos. Portanto, há muitas facilidades que se for colocar na ponta do lápis será possível perceber que atuar com o coworking fica bem mais em conta”, enfatiza.

Ainda de acordo com o gerente, é vantajoso atuar em escritórios compartilhados. “Um dos grandes diferenciais está em ter contato direto com os outros, o que até facilita que as empresas atendam às suas demandas internas e cada um faz o seu próprio horário”, complementa.

Vantagens e desvantagens

Com um espaço na cardume desde julho, a advogada Júlia Coimbra relata que há mais vantagens que desvantagens em atuar em escritório compartilhado.

“Um dos principais benefícios é de que não preocupação com encargos da parte administrativa, como pagamentos de contas pequenas. Pago uma mensalidade que possui um valor único para todos os serviços”, pontua.

Para a advogada, o fato de não ser um ambiente mais reservado não pesa como uma desvantagem nem para ela nem para seus clientes.

“No início pensei que pudesse gerar algum tipo de problema para as minhas negociações, mas pelo contrário, meus clientes comentam que até gostam de serem atendidos em um ambiente tão receptivo. É um ambiente de trabalho bastante diversificado que contribui tanto para o crescimento profissional quanto para o pessoal”, observa a advogada.

Alyne Araújo

Jornal EM TEMPO