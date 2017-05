Cover de Cássia Eller faz show nesta sexta em Manaus

As semelhanças inegáveis de voz, aparência e trejeitos físicos por muito tempo incomodaram a cover oficial de Cássia Eller, Angélica Fata, 28, que se apresenta hoje em Manaus no bar Chopp Brahma (avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul), a partir das 20h, trazendo, diretamente de São Paulo, os grandes sucessos da cantora morta em 2001.

“Pressionavam-me a cantar as músicas e reparavam bastante nas semelhanças físicas, desde a minha infância. Mas, com o tempo, eu acabei naturalmente indo ao encontro desse trabalho de cover. Fui gostando aos poucos. Não me agradava esse excesso de comparações, mas quando eu decidi investir nisso, consegui, de fato, me destacar”, relembra.

Angélica, que se apresenta como cover de Cássia Eller há cerca de quatro anos, ganhou destaque nacional ao marcar presença em programas de televisão de grande audiência, como o “Domingão do Faustão”, da TV Globo, e o “Programa do Ratinho”, do SBT, ao longo do ano de 2014.

No repertório do show a ser apresentado nesta noite, estão inclusos hits como “Malandragem”, além de músicas de outros artistas interpretadas por Eller, como “Relicário”, de Nando Reis, e composições de Cazuza, que foram gravadas pela cantora para o álbum “Veneno Antimonotonia”, lançado em 1997.

Primeira gravação

Fata revela ainda que está realizando seus últimos três meses de shows como cover e, a partir de então, irá se dedicar à divulgação de seu primeiro álbum autoral, intitulado “Apollo 13”. O disco deve sair em agosto deste ano e vai tratar de questões de identidade de gênero e preconceito. “É sobre incentivar e encorajar as pessoas a ser quem elas são”, explica.

Ela revela ainda que essa mudança é motivada, principalmente, pelo momento decisivo que está vivenciando em sua vida particular. “Estou me assumindo como homem trans e por isso estou deixando o trabalho de cover porque entendo que não é mais apropriado”, afirma.

Fãs

A apresentação de Angélica Fata, que remete de maneira tão forte à cantora homenageada no tributo, é uma oportunidade para os fãs relembrarem a sonoridade singular de Cássia Eller, que se tornou um dos ícones da Música Popular Brasileira (MPB). Uma experiência tanto sonora quanto visual que promete transportar o público ao passado.

Como admiradora de Cássia Eller, a cantora amazonense Nelly Miranda se espelha na sua voz marcante, já que também é uma contralto. “O que mais me fascina nela é a voz grave, a potência vocal. Em meados dos anos 1980, não se via cantoras se arriscando no rock ‘n’ roll. Então, eu a vejo como pioneira nesse sentido. Recordo-me sempre de uma apresentação em que ela interpretou ‘Satisfaction’, dos Rolling Stones, com a participação do soprano Edson Cordeiro”, recorda.

Outra característica de Eller que fascina Nelly Miranda é a versatilidade. “Ela cantava além de rock, samba e música romântica. Essa diversidade é algo que me inspira”, ressalta.

Para a empresária Isabela Pimenta, Cássia Eller era uma artista complexa. “Quem conheceu a história da cantora sabe da sua autenticidade. Ao mesmo tempo em que demonstrava aquela dureza nos palcos, tinha a suavidade de mãe. Ela também não se preocupava em aparecer, não ligava para status. Gostava de cantar,

puramente”, destaca.

A cantora Márcia Novo frisa que a irreverência de Eller é uma grande lição para os artistas da música. “Ela tinha atitude para expor os seus gostos sexuais em uma época em que era bastante necessário debater a respeito”, conclui.

