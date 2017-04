Coutinho brilha em vitória do Liverpool contra o Everton

Empolgado depois da boa atuação pela seleção brasileira, o meia-atacante Philippe Coutinho chegou em alta no Liverpool. E saiu do campo ovacionado pela torcida do Liverpool no clássico contra o Everton.

A vitória foi quase toda construída a partir dos pés do Coutinho. Afinal, foi ele quem fez o segundo gol e deu passe para o Origi marcar o terceiro da vitória por 3 a 1. Mané já havia feito o primeiro. Pennington descontou.

O segundo gol de Coutinho foi uma pintura do brasileiro. Ele arrancou do meio-campo, passou pelos adversários e acertou lindo chute de fora da área.

A partida ainda contou com um torcedor especial nas arquibancadas. Daniel Craig, o 007, acompanhou a vitória do time.

No momento, o Liverpool chegou a terceira colocação do Campeonato Inglês. Mas, por exemplo, a equipe tem três partidas a mais que o Manchester United e só sete pontos de vantagem. O líder Chelsea está com dez pontos a mais que o Liverpool e dois duelos a menos.

Folhapress