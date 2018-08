Em incêndio, cachorro encontra refúgio em forno e sobrevive

Grécia - Um cachorro escapou de um incêndio florestal, depois de conseguir se esconder dentro de um forno, localizado no quintal de uma casa atingida pelas chamas. O animal foi encontrado por voluntários, que fazem buscas no local atingido pelo fogo.

O cão foi encontrado vivo no distrito de Mati, que fica localizado próximo à capital, Atenas. O forno, que fica no quintal da casa, protegeu o animal do incêndio que destruiu toda a localidade e deixou mais de 90 pessoas mortas.

Voluntários comovidos com a situação do cachorro, o salvaram e passaram a cuidar do animal, que após passar por observação de médicos veterinários, foi adotado. O cão foi apelidado de Loukoumakis e tem 4 anos de idade.

Incêndio na floresta

O intenso calor do verão amazônico provocou um incêndio de grandes proporções no município de Humaitá (distante 675 quilômetros de Manaus). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o sinistro por volta das 19h20, do dia 25 de julho.

O incêndio ocorreu na Estância Tia Cica, que fica localizada no quilômetro 4 da BR-230, Zona Rural do município. De acordo com informações repassadas pelo 2º PDBM de Humaitá, as chamas destruíram uma área equivalente a 3 mil metros e foi preciso a utilização de 4 mil litros de água para combater o fogo.

