Grupo armado tenta invadir presídio em Santa Catarina; homem morre

Brasília (DF) - Um grupo tentou invadir, nesta segunda-feira (13), a Penitenciária Industrial de Joinville (SC). Após troca de tiros com agentes penitenciários e com a Polícia Militar, o ataque foi contido. A informação é da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania de Santa Catarina (SJC). Joinville é a maior cidade do estado, localizada ao norte, próxima à divisa com o Paraná.

Segundo a Secretaria, a tentativa de invasão ocorreu às 5h. O grupo tentou danificar a estrutura de um dos muros da penitenciária. Inicialmente, houve troca de tiros com os vigias presentes nas guaritas da instalação. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e foi ao local.

Uma pessoa, identificada pela Secretaria como um dos criminosos responsáveis pelo ataque, morreu no local. A vítima foi um homem, de 31 anos. Ainda não se sabe os detalhes de como se deu a morte, o que será apurado pela perícia designada para avaliar o episódio.

O secretário de Justiça, Leandro Lima, avaliou como “uma tentativa de invasão mal sucedida, com falta de perícia e colocando risco as pessoas”. Ele informou que a direção da penitenciária seguirá um protocolo de alerta e que uma equipe de escolta vai atuar na unidade.

