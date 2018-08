Paciente atingida por bala perdida dentro de hospital continua em CTI

Rio de Janeiro - A paciente atingida por uma bala perdida no rosto neste sábado (11) no Hospital Santa Martha, em Niterói, continua internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI). De acordo com relatório da noite de ontem, o estado dela é considerado grave, mas sem febre. Ela respirava com ajuda de aparelhos.

O hospital não confirmou se houve mudança no quadro. O quarto onde a paciente estava internada – à espera de uma cirurgia de retirada da vesícula – ficava em frente à comunidade Souza Soares, e a bala entrou pela janela. O episódio ocorreu durante a madrugada de sexta (10) para sábado (11).

A Polícia Militar (PM) informou, em nota, que o fato ocorreu durante operação para coibir um baile funk organizado por traficantes da comunidade próxima ao hospital. A ação da PM terminou por volta de 3h da manhã, segundo o comunicado.

“As equipes foram atacadas por criminosos que, após breve confronto, fugiram, deixando para trás 40 pinos de cocaína, 36 trouxinhas de maconha e 38 vidros de lança-perfume.”

