Marília Arraes se reúne no PT com camisa 'Meu santo é forte'

A vereadora afirmou que ainda vai definir qual tática vai usar se o Diretório mantiver a retirada da candidatura dela | Foto: Reprodução

Com a inscrição "Meu santo é forte" estampada na camiseta, a vereadora do Recife Marília Arraes (PT) chegou para a reunião do Diretório do PT , em São Paulo, para defender a candidatura dela ao governo de Pernambuco.



Ela tentará reverter decisão da Executiva Nacional do partido que retirou a candidatura própria no Estado em prol de um acordo com o PSB. "Temos certeza que vamos entrar em um diálogo bom com nossos dirigentes e mostrar a importância de ter candidatura própria no nosso Estado", disse Marília.

Leia também: Aécio desiste do Senado e vai concorrer a vaga de Deputado Federal

A vereadora afirmou que ainda vai definir qual tática vai usar se o Diretório mantiver a retirada da candidatura dela. Uma das hipóteses levantadas é recorrer ao Encontro Nacional do PT , no sábado, 4. "A política é assim, às vezes acontece o que a gente pensa e acha melhor, as vezes não", comentou.

Marília negou o convite para ser candidata a deputada federal e rechaçou a possibilidade de sair do partido diante de uma decisão desfavorável à sua intenção. Ela disse ainda estar paciente e otimista. "Imagina se eu não tivesse."

Leia mais:

Políticos lançam candidaturas e correm atrás dos últimos aliados no AM

MDB sonda Marta Suplicy para vice de Meirelles