Motorista de caminhão atropela 17 pessoas e mata duas em Fortaleza

O motorista do caminhão foi preso e confessou que havia ingerido bebida alcoólica. | Foto: Reprodução WhatsApp

Fortaleza - No início da noite desta segunda, 30, um caminhão desgovernado atropelou 17 pessoas na Avenida Osório de Paiva, no bairro Siqueira, em Fortaleza.



A princípio, a polícia suspeitou de mais uma ação criminosa do Comando Vermelho, que vem realizando ataques na capital e no Estado, mas as investigações mostraram que o motorista do caminhão estava embriagado e perdeu o controle do veículo, arrastando por 150 metros pessoas, motos e batendo em prédios que estavam pela frente.

Duas pessoas morreram (uma mulher e um homem) e 15 pessoas foram levadas para o Instituto José Frota (IJF) com ferimentos graves os nomes dos mortos não foram divulgados. O motorista foi preso e confessou que havia ingerido bebida alcoólica.

