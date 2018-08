Três adultos e uma criança são encontrados mortos dentro de casa

Nova York - Na noite de segunda-feira (30), a polícia de Nova York (EUA) registrou quatro mortes no distrito do Queens, em um complexo de apartamentos. Segundo a mídia local, o crime define três homicídios e um suicídio.

Agentes encontraram uma criança de cinco anos, duas mulheres e um homem mortos no interior do imóvel.

Segundo detalhes das autoridades locais, os quatro foram atingidos por disparos de arma de fogo e o homem foi degolado.

Não foi identificado um suposto assassino e a informação se há parentesco entre os mortos também não foi divulgada. A polícia investiga a motivação dos crimes.

Homem é encontrado morto com um bilhete

Já em Manaus, o corpo do agente de portaria Altair José de Souza Lima, de 30 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição com um bilhete em cima. Ele estava em uma quitinete, onde morava sozinho, na rua Jutaí, no bairro Jorge Teixeira - 3° etapa, na Zona Leste.

No bilhete havia a mensagem: "Hahaha se é nós, é nós e se não for, nós atropela".

A polícia ainda não soube precisar como Altair foi morto e nem quem seja o suspeito de cometer o crime. De acordo com policiais militares da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Altair estava “desaparecido” desde a última quarta-feira (25), quando foi visto pela última vez pelos vizinhos.

Edição: Isac Sharlon

