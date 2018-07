Estudante diz ter sido estuprada por venezuelano em terreno baldio

A denúncia veio à tona no último domingo (22) e o caso é investigado pela polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Uma adolescente de 15 anos denunciou à polícia, na manhã da última segunda-feira (23), ter sido estuprada por um homem, supostamente venezuelano, em um terreno baldio, no bairro Equatorial, Zona Oeste de Boa Vista (RR). O fato teria ocorrido no dia 4 deste mês, por volta das 6h. As informações são da Folha de Boa Vista.

Segundo os pais da vítima, o crime foi descoberto apenas no domingo (22), quando a jovem decidiu reunir com a família e falou sobre o ocorrido. Ela conta que estava a caminho da escola, quando o criminoso a abordou e, sob ameaça, a arrastou para o terreno baldio cheio de mato e árvores.

A ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial e o suspeito do crime ainda não foi localizado pela polícia. Segundo a mãe, a adolescente faz uso de remédio controlado para tratamento de uma depressão. Por isso, não teve forças para reagir e tentar lutar contra o homem e nem gritar por socorro.

Em depoimento à polícia, a jovem informou que não conhece o agressor, porém já o viu algumas vezes nas proximidades da residência em que mora com os pais.

A estudante foi encaminhada para o Instituto de Medicina Legal (IML), onde será submetida a exames de corpo de delito e conjunção carnal. O caso é investigado pela Polícia Civil e a vítima receberá atendimento psicológico.

Edição: Isac Sharlon

