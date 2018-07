PM apreende mais de 500 quilos de maconha em operação contra o tráfico

Rio de Janeiro - O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, formado pelas tropas de elite da corporação, fizeram nessa quinta-feira (19) em conjunto com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) uma grande operação contra o crime organizado no Complexo do Alemão, Zona norte do Rio, uma das regiões mais perigosas do Rio.

Na ação, os militares apreenderam mais de 500 quilos de maconha, prenderam um criminoso ferido em confronto com os militares e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, além de outros dois criminosos presos. Foram apreendidas também três pistolas, uma granada e uma tornozeleira eletrônica.

Leia também: Polícia prende homem com arma, drogas e granadas no Tancredo Neves

A ação teve como finalidade coibir as recentes ações criminosas ocorridas na região, como os confrontos e investidas dos criminosos contra bases das Unidade de Polícia Pacificadora (UPPs), além de identificar e prender os envolvidos em roubos de carga e no tráfico de drogas.

No último domingo (15), cinco criminosos foram mortos em confronto militares da UPP. A partir daí, os criminosos ameaçaram atacar as bases da UPP no Complexo do Alemão e os militares que trabalham nas Unidades de Polícia Pacificadora espalhadas pelo complexo de favelas do Alemão. Devido ao clima tenso na região, a PM vem realizando ações diárias na região.

A PM informou que o Batalhão de Operações Especiais (Bope) atuou no Morro do Alemão, o Choque na Nova Brasília, policiais das UPPs nos morros do Adeus e da Baiana e policiais da Unidade de Engenharia, Demolição e Transporte (UEDT) do Bope no Morro do Adeus na remoção de barreiras colocadas por criminosos em vias públicas para dificultar à entrada da polícia.

Devido ao tiroteio, a concessionária Light, responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região, informou que alguns transformadores de energia foram danificados por tiros.

Com isso, a comunidade ficou sem energia em algumas áreas, mas os técnicos da companhia só iriam realizar os reparos quando os funcionários tivessem condições de segurança para atender os chamados.

Leia mais:

Dono de táxi aéreo do AM é preso com 150 kg de droga em avião

Denarc apreende 15 quilos de drogas no Mauazinho, em Manaus