Bebê cai de janela do segundo andar e é salva por uma planta

O bebê deslizou pela árvore e caiu no chão, sem quebrar nenhuma parte do corpo. | Foto: Arquivo pessoal





Cariacica (ES) - Uma planta salvou a vida de um bebê de dois meses. A criança, identificada como Murilo dos Santos Carlos, caiu do segundo andar da casa onde mora no bairro Flor de Piranema, em Cariacica, região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Civil, o menino caiu no quintal da residência da vizinha, a uma altura de aproximadamente quatro metros.

O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (16), por volta das 22h. O acidente só não se tornou uma tragédia graças a uma planta, que amorteceu a queda do menino. O bebê deslizou pela árvore e caiu no chão, sem quebrar nenhuma parte do corpo.

Leia também: Turista morre ao cair de brinquedo no Beach Park em Fortaleza

Segundo os familiares, a criança estava no colo da prima, de 9 anos, quando caiu pela janela do quarto. Minutos antes, ele estava no berço dormindo, mas acordou chorando. Em seguida, a prima pegou o bebê no intuito de acalmá-lo. Chegou a subir na cama da família e foi quando o ele teria dado um impulso forte no colo da criança e caído.

"Eu tinha acabado de tomar banho e ai eu acendi a luz na cara dele e ele começou a chorar. Aí eu o peguei no colo e comecei a balançar ele. Depois ele se jogou para frente e como eu estava na frente da janela, ele caiu. Eu até tentei segurar, mas não consegui", disse a prima.

A avó começou a procurar pelo bebê e chegou a ir até o berço, mas não o encontrou. "Eu comecei a escutar um chorinho pela janela e desci correndo. Dei a volta na casa e entrei no quintal da vizinha, fui direto onde ele estava e o peguei no colo", disse.

O bebê foi levado pelos vizinhos para o Hospital Infantil de Vila Velha. Na tarde desta terça-feira (17), ele passou por vários exames e a ainda está em observação.

Leia mais

Engavetamento em MG deixa 8 mortos e mais de 60 feridos

Humorista é acusado de racismo por postagem sobre filho de Will Smith