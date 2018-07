Vídeo: bebê indígena enterrada viva passa bem e deve ir para abrigo

Manaus- A bebê indígena, que foi encontrada com vida depois de passar 6h em baixo da terra, passa bem e deve ir para um abrigo enquanto não é decido quem ficará com a guarda da criança. O caso aconteceu em Canarana (a 838 km de Cuiabá).

A pedido do Ministério Público do Mato Grosso, no momento, devem ser realizadas diligências para averiguar quem estará apto a ficar com a criança.

A recém-nascida estava internada desde o dia 6 de junho na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e nesta segunda-feira (9), recebeu alta.

A bebê, que é da etnia Kamayurá e nasceu no Parque do Xingú, foi resgatada com vida por policiais depois de receberem uma denúncia sobre um bebê, que havia nascido morto e teria sido enterrado no quintal de uma casa. Ao começar as escavações, um dos policiais ouviu um gemido e constatou que a criança ainda estava viva. A criança estava com duas fraturas na cabeça e insuficiência respiratória. Para a equipe de resgate, trata-se de um milagre.

Veja vídeo do momento em que a criança foi resgatada:

A mãe da recém-nascida é uma adolescente de 15 anos e o pai um índio maior de idade. Segundo investigações, a bebê foi enterrada viva pela bisavó e avó, porque não aceitavam o fato da criança ser filha de mãe solteira e do pai pertencer a outra etnia.

A avó e bisavó foram presas, mas alegam ter enterrado a menina por acreditar que ela estivesse morta. Já o pai da criança, afirmou em depoimento, que não sabia sobre gravidez e que foi através da mídia que teve conhecimento. O pai mostrou interesse na guarda da criança.

