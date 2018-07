Mais de 150 morrem no Japão em consequência de tempestades

O governo japonês disse que pelo menos 155 pessoas morreram em decorrência das recentes chuvas, inundações e deslizamentos de terra que atingiram a região oeste do país. Segundo o secretário-geral do gabinete, Yoshihide Suga, 50 pessoas não foram encontradas até a tarde desta terça-feira, 10, a maioria na área de Hiroshima.



As buscas e operações de limpeza continuam na região. As equipes de resgate trabalham nas encostas cobertas por lama e nas margens dos rios em busca dos desaparecidos. Danos a estradas e linhas de trem causaram problemas na entrega de alimentos, gerando preocupações com a escassez de suprimentos.

Os alertas já foram retirados e, com a diminuição das inundações os danos estão cada vez mais visíveis. Milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas, mas muitos já retornaram na Segunda-feira (9) e começaram a limpar suas residências e vizinhanças.

Leia mais:

Cônsul do Japão diz que estados do Sul e Sudeste desconhecem ZFM

Brasileiros partem para o Japão em nova onda de imigração

Polvo vidente erra previsão do Japão na Copa e vira comida