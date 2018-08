Explosão em depósito de armas mata pelo menos 18 pessoas na Síria

Uma explosão em um depósito de armas no norte da Síria matou pelo menos 18 pessoas e deixou vários feridos neste domingo (12). Segundo a Defesa Civil do país, a explosão ocorreu no vilarejo de Sarmada.

A área fica próxima à fronteira com a Turquia e é controlada por rebeldes, segundo informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

A explosão foi tão forte que fez desmoronar um prédio de cinco andares, soterrando muitas das vítimas. A causa não foi imediatamente esclarecida e não foi informado se todas as vítimas eram civis.

O observatório diz que o depósito de armas explodido era comandado por um traficante que tinha relações próximas ao grupo Comitê de Libertação do Levante, ligado à Al-Qaeda.

Ainda segundo o observatório, o número de mortes pode aumentar, pois ainda há pessoas presas em escombros do prédio atingido e vários feridos em estado grave. A maioria dos moradores da construção que desmoronou foi encaminhada para a província de Homs, no oeste da Síria.

*Com informações da Agência Brasil

Edição: Isac Sharlon

