Dez pessoas feridas em tiroteio após festa de rua na Inglaterra

Manchester - Dez pessoas foram feridas a tiros e hospitalizadas após um tiroteio na madrugada deste domingo (12) em Manchester, no norte da Inglaterra. Segundo informações da polícia inglesa, o fato ocorreu após a realização de um festival de rua com temática caribenha.

Em nota, a polícia informou que nove pessoas, sendo duas menores de idade, foram encaminhadas ao hospital com ferimentos provocados por balas de chumbo. A décima vítima, um homem, foi socorrida em estado grave com ferimentos nas pernas.

As forças de segurança ainda investigam o caso para descobrir com exatidão onde ocorreu o incidente e quem foi o autor dos disparos. A polícia conta que foi acionada por volta das 2h30 da madrugada (horário local) e desde então não cessou esforços nas investigações.

O chefe superintendente da Polícia de Manchester, Wasim Chaudhry, afirmou que as vítimas podem ser liberadas do hospital ainda nesta manhã. "Por sorte, os ferimentos de nove pessoas atingidas não são tão graves quanto havíamos suposto no primeiro momento. Elas serão liberadas do hospital durante o dia", disse a um veículo de comunicação local.

A detetive Debbie Dooley pontuou que o policiamento será reforçado na região do tiroteio para aumentar a segurança da população.

*Com informações da Agência Brasil

Edição: Isac Sharlon

