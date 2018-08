Terremoto de 6,1 graus atinge a Colômbia

O epicentro do terremoto foi o departamento de Santander | Foto: Reprodução

Um tremor de 6,1 graus na escala Richter às 10h53 (hora local: 12h53 Brasília) desta terça-feira (7) atingiu a Colômbia, conforme destacou o Serviço Geológico do País. As informações são da Agência Brasil.

O epicentro do terremoto foi o departamento de Santander, no leste do país, e foi sentido em Bogotá e grande parte do território nacional.

Ainda não há confirmação de vítimas. O sinistro ocorreu no momento em que o presidente da Argentina, Mauricio Macri, acabava de descer de um avião em Bogotá para comparecer à posse do novo presidente colombiano, Iván Duque.

Edição: Isac Sharlon

