Nove pessoas morrem e 33 são intoxicadas por bebida em velório

O ponche é uma bebida tradicional da região, contendo uma mistura de milho, gergelim e baunilha | Foto: Divulgação

Nove pessoas morreram e 33 foram intoxicadas ao tomar ponche (bebida alcoólica ou não, que na maioria das vezes contém suco de fruta), durante um velório em Ayacucho no Peru. As informações são da agência Brasil.

Rosa Canto, médica da rede de saúde que avaliou os pacientes, comentou que a causa da intoxicação, foi de fato o ponche, mas, ainda não se pode constatar o agente responsável, pois a bebida contém mais de um ingrediente (milho, gergelim e baunilha).



De acordo com as autoridades, a maior parte dos intoxicados foram adultos e dois dos mortos eram filhos do falecido. Jorge Chávez, chefe de Defesa Civil da região, esclareceu que algumas das vítimas estão em estado grave e deverão ser transferidas com urgência para a cidade de Lima.

Os pacientes com maior gravidade, aguardam pela transferência.

