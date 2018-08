Terremoto de magnitude 7 atinge ilha na Indonésia e mata pelo menos 39

Indonésia - Um terremoto de magnitude 7 atingiu a ilha turística de Lombok, na Indonésia neste domingo (5). Conforme a agência Associated Press, autoridades concederam entrevistas a emissoras de TV locais e falavam em pelo menos 39 mortos, porém, os números não são precisos.

Algumas vítimas podem ter morrido na hora devido ao desabamento de edifícios e outras morreram no hospital. As informações são do chefe regional da Agência de Gestão de Desastres do país.

O tremor aconteceu uma semana após outro terremoto, também em Lombok, que vitimou 16 pessoas e deixou mais de 300 feridos. O epicentro do tremor foi registrado a aproximadamente 10 km de profundidade.

Diversas fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostram escombros, resultado do terremoto. Vídeos também registraram momentos de terror dentro do aeroporto internacional de Bali.

