Inundações deixam 12 mortos e quase 150 mil desabrigados na Ásia

Manaus - Ao menos 12 pessoas estão mortas e mais de 148 mil desabrigadas devido às inundações no país de Mianmar, no sul do Ásia. A Organização das Nações Unidas (ONU) já emitiu o alarme internacional para outros países.

A catástrofe se dá devido às fortes chuvas que acontecem na região desde meados de julho. A região mais afetada é Pagu, no centro do país, onde 94 mil pessoas se alojam em 157 abrigos.

Até o momento desta publicação, autoridades nacionais tentam localizar um soldado desaparecido, depois que realizaram o resgate de outros dois militares de locais ilhados, disse um jornal local.

Regiões alagadas

Outros estados afetados são o de Kachin, na região norte, onde há mais de 25 mil desabrigados e em dois estados do sul. Mon e Tanintharyi com 15.884 e 5.895 desabrigados, respectivamente.

O departamento nacional de meteorologia do país afirmou que as fortes chuvas estão previstas para acontecerem até 6 de agosto, seguindo o fenômeno climático de uma depressão registrada no local.

O coordenador humanitário da ONU em Mianmar, Knut Ostby ofereceu ao governo ajuda para o resgate das vítimas após o alarme de "destruição de propriedades, infraestrutura e colheitas".

*Com informações da Agência Brasil

