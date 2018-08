Susto: mulher acorda e encontra cobra de quase um metro na cama

Cobra foi encontrada na cama onde a mulher dormia | Foto: Reprodução

Londres: Uma mulher teve um grande susto em uma manhã, no distrito de Kensington, na região oeste de Londres. Ela acordou e encontrou uma cobra de aproximadamente um metro de comprimento na cama em que dormia. A equipe especialista em resgate e bem-estar de animais, a organização Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) foi contatada para resgatar a cobra.



Assim que viu a cobra a mulher pulou da cama, fechou as janelas e a porta do quarto e ligou para a equipe de resgate de Londres, porém quando os especialistas chegaram, o réptil já havia desaparecido.



Os funcionários da RSPCA só conseguiram localizar o animal no final da tarde, quando a cobra percorria um dos corredores do apartamento. Os especialistas capturaram a píton e disseram acreditar que o animal era estimação de alguém e conseguiu fugir de casa

E deixam um alerta: as cobras tem mais tendência a aparecer durante o verão porque elas tem mais disposição no clima quente e são excelentes na arte da fuga.

Todo o cuidado é pouco.

