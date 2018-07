Ladrão do Wi-Fi: jovem roubava casas e pedia senha da internet | Foto: Reprodução

Um jovem de 17 anos foi acusado de roubar casas e ainda por cima solicitar a senha do Wi-Fi dos moradores, na cidade de Palo Alto, na Califórnia, Estados Unidos. As informações são da Fox News.



Um casal, vítima do adolescente, contou à polícia que foi acordado no começo de uma manhã com o pedido inusitado: 'qual a senha do Wi-fi?'.

O jovem teria entrado na residência por uma das janelas e roubado duas facas de cozinha, que ainda não foram recuperadas. As autoridades também informaram que o suspeito havia roubado uma bicicleta do quintal de outra casa no dia anterior.

A moradora do local viu o adolescente do lado de fora da janela do quarto, quando ele perguntou qual era a senha do Wi-Fi, pois estava sem dados no celular. A polícia de Palo Alto solicita que o adolescente seja acusado de cometer pequenos delitos. Por ser menor de 18 anos, o nome e a foto do suspeito não foram divulgados.





