Gulosa: cobra engole nove ovos e passa mal; veja vídeo

Índia - Uma cobra, após invadir um galinheiro e matar uma galinha, resolveu engolir o máximo de comida possível, cerca de nove ovos, mas depois de toda a comilança, a cobra passou mal e vomitou todos os ovos que já tinha ingerido.

O fato aconteceu em Chandrapur, na Índia. Os moradores intrigados com a cena, chamaram um encantador de serpentes, comum naquela região, e filmaram a cobra colocando para fora os nove ovos engolidos.

O homem a agarrou pela cauda e ajudou a cobra no processo de devolução do ovos, que ainda estavam inteiros, mesmo depois de sair pela boca do réptil. Apesar de toda cena assustadora, é comum cobras engolirem ovos.

Moradores filmaram o momento exato em que a cobra colocava para fora os noves ovos engolidos depois de atacar um galinheiro | Autor: Reprodução / Internet

Cobra devora mulher

O cadáver intacto de uma mulher foi encontrado dentro de um píton de sete metros, na Indonésia. A cobra foi capturada perto da horta onde a mulher havia desaparecido, de acordo com a polícia local.

A mulher foi encontrada dentro da cobra por moradores de Persiapan Lawela, na ilha indonésia. Ela foi identificada pelo nome Wa Tiba, e tinha 54 anos.

