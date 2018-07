Guardas florestais encontram crocodilo com mais de 4 metros

Austrália - No último domingo (8), guardas florestais encontraram e capturaram um crocodilo em uma propriedade privada de Katherine, no norte da Austrália. Entretanto, não se tratava de um crocodilo comum: ele tinha 4,7 metros de comprimento.

"Ele foi removido para evitar que chegasse até áreas mais populosas e tivesse contato com humanos", explicou a guarda florestal responsável pela captura no Facebook.

Impressionados com o tamanho do animal, os guardas posaram ao lado do crocodilo para dar a dimensão do tamanho.

Com um peso estimado em cerca de 600 quilos, o crocodilo de 60 anos de idade é o maior já retirado do Rio Katherine, no remoto Território Norte.

O maior crocodilo já capturado na Austrália media 6,4 metros, segundo registros, e foi pego e morto em 1974, também no Território Norte.

