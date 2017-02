Cota única do Alvará vence nesta segunda-feira

O prazo para pagamento da cota única da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular (Alvará) encerra nesta segunda-feira (6). Empresários quites com o fisco municipal têm o desconto de 10% sobre o valor total referente ao exercício de 2017. Quem optou pelo parcelamento, a primeira guia também vence nesta segunda-feira, mas sem desconto.

O subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Francisco Moreira, informou que as notificações contendo as guias de pagamento foram enviadas, via Correios, a todas as empresas cadastradas na base da Prefeitura de Manaus.

Mesmo assim, a segunda via pode ser retirada diretamente no portal do Semef Atende. Qualquer informação também poderá ser obtida no Call Center da Semef, discando 156.

A Semef lançou para este exercício um total de 78,2 mil empresas contribuintes do Alvará, 4,2 mil a mais que a base de 2016. Em cifras o lançamento da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular somou R$ 56,7 milhões. A meta de arrecadação é de R$ 30,3 milhões até dezembro, segundo Moreira.

Com informações da assessoria