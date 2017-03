‘Cosme e Damião’ voltam para dar segurança ao Centro de Manaus

A dupla conhecida como Cosme e Damião, que consiste em dois policiais fazendo ronda a pé, será reativada no Centro de Manaus. A informação é do Comando Geral da Polícia Militar. A solenidade que marca a reativação da dupla será realizada na próxima segunda-feira (20), na Praça Heliodoro Balbi, popularmente chamada como Praça da Polícia.

O objetivo da ação é ampliar a segurança nas ruas do Centro da cidade, principalmente, nas áreas mais movimentadas como as paradas de ônibus, proximidades de bancos e casas lotéricas, escolas, faculdades, praças, parques, pontes, supermercados e feiras, assim como dar proteção ao patrimônio público e privado, incluindo aí os monumentos históricos do Centro da Capital amazonense.

A dupla Cosme e Damião estará sob o comando da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), unidade de policiamento que mantém a segurança na zona onde atuarão e será inicialmente formada por um pelotão de 30 PMs, que atuarão com policiamento a pé ostensivo, desde a orla do Rio Negro até as cercanias do Boulevard Álvaro Maia.

Histórico

A Dupla Cosme e Damião surgiu como uma ferramenta de trabalho de segurança pública, no primeiro governo do Governador Plínio Ramos Coelho, (1955/59), quando a Polícia Militar do Amazonas era comandada pelo Tenente-Coronel PM Cleto Veras.

A ação de policiamento a pé em dupla, existiu até o ano de 1972, sendo substituída naquela ocasião pelo policiamento motorizado chamado como Rádio Patrulha.

Foi reativado na década de 1990 e depois, voltou a fazer parte da Polícia Militar em 2015, a atual reativação é uma forma de trazer de volta um policiamento interativo que garanta a segurança de moradores do Centro e das pessoas que se dirigem aquela área da cidade, seja para trabalhar, estudar ou fazer qualquer outra atividade na região mais movimentada de Manaus, o Centro Histórico.

