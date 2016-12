Cortejo com corpos das vítimas de acidente aéreo chega sob aplausos na Arena Condá

O cortejo com os corpos dos jogadores, equipe técnica do Chapecoense, além de profissionais da imprensa, chegou na Arena Condá, por volta das 10h (horário Manansu) sob forte aplauso e emoção. Torcedores do time de Chapecó, mesmo debaixo de chuva, lotam o estádio.

Enquanto os caixões vão sendo levados para dentro da Arena Condá, um grito surge em uma só voz, que fala por Chapecó: “O campeão voltou”. O prefeito da cidade, Luciano Buligon, foi saudado na chegada ao estádio.

Os corpos são levados para dentro da Arena Condá. Muitos aplausos e flores são jogadas na direção das carretas que levam os corpos.

