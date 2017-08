Corte de cabelo, esmaltação de unhas e atendimento médico são oferecidos gratuitamente pelo Sinduscon

O evento tem o objetivo de integrar empreendedores e trabalhadores – Divulgação

Entidades do setor da Construção Civil promovem o Dia Nacional da Construção Social (DNCS) no dia 19 deste mês, em Manaus. Durante o evento, serão oferecidos mais de 20 serviços gratuitos, entre eles, corte de cabelo, esmaltação de unhas e atendimento com clínico geral. As atividades serão realizadas das 9h às 16h, no Clube do Trabalhador (Sesi), na Zona Leste.

Em Manaus, o evento é coordenado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), Associação das Empresas do Mercado Imobiliário no Estado do Amazonas (Ademi-AM) e Serviço Social da Indústria da Construção Civil de Manaus (Seconci Manaus).

A edição deste ano tem como tema “Minhas Escolhas, Meu País” – slogan que visa resgatar valores que contribuam para a transformação social do Brasil. A programação é aberta ao público, sendo que alguns serviços são exclusivos para trabalhadores e ex-trabalhadores da Construção Civil e seus familiares.

De acordo com o presidente do Sinduscon-AM, engenheiro civil Frank Souza, o evento tem o objetivo de integrar empreendedores e trabalhadores.

“No Dia Nacional da Construção Social, os trabalhadores vão poder dar uma pausa para, junto com suas famílias, aproveitar um dia de lazer e cidadania. Também vai ser uma oportunidade para que muitos deles mostrem suas habilidades em atividades, como é o caso do Torneio de Futsal”, destaca.

Evento

O Dia Nacional da Construção Social é realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e o Serviço Social da Indústria (Sesi). O evento foi idealizado pela CBIC há 11 anos. Em dez anos de realização, o DNCS soma 3,68 milhões de atendimentos, com 728,8 mil pessoas alcançadas em todo o país.

A proposta do evento é mobilizar a Indústria da Construção para a promoção do conceito de responsabilidade social empresarial. Em 2017, 31 localidades do país vão participar do evento, oferecendo atividades gratuitas aos trabalhadores da Construção Civil e seus familiares.

Além das atividades voltadas às áreas de saúde, cidadania, esporte e lazer, em Manaus, a edição deste ano também terá sorteio de prêmios e distribuição de picolés. Outras informações sobre o evento podem ser obtidas por meio do telefone: (92) 3233-7880.

Confira a lista das atividades já confirmadas para Manaus:

– Aula de zumba

– Torneio de dominó

– Torneio de futsal

– Brinquedos

– Show musical

– Educação para o trânsito

– Oficina de pintura

– Orientação do EJA

– Orientação para estágio

– Foto para documento

– Corte de cabelo

– Esmaltação de unhas

– Massagem relaxante

– Maquiagem

– Clínico geral

– Oftalmologista

– Medição de pressão arterial

– Teste de glicemia

– Avaliação de IMC

– Orientação nutricional

– Vacinas (*É preciso apresentar o cartão de vacina)

– Sorteio de prêmios

– Distribuição de picolés

– Distribuição de refrigerantes