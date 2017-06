Corrida Zé Gotinha na Floresta acontece na quinta em Manaus

Corrida tem a finalidade de chamar atenção para importância da doação de sangue

Uma corrida para chamar atenção da importância da doação de sangue. Com essa finalidade, será realizada a terceira edição da ‘Corrida Zé Gotinha na Floresta’, no Círculo Militar de Manaus na próxima quinta-feira (15), a partir das 7h. De acordo com a assessoria, a competição será mista com o percurso de 7 km, sendo 2 km na pista e 5 km na trilha dentro da floresta. O evento deve reunir cerca de 800 participantes.

Quem desejar participar, deve ficar atento às inscrições que estão abertas e podem ser feitas no Cirmman, das 14h às 19h, pelo telefone (92) 99204-5521.

Valor da inscrição:

O valor da inscrição é de R$ 50 mais 2 kg de alimento não perecível, que nesta etapa será doado para as famílias dos ribeirinhos atingidos pela cheia do Rio Negro e para famílias de pessoas com câncer. Durante as entregas dos kits da corrida, nos dias 13 e 14 de junho, no Cirmman, a matrícula tambem poderá ser efetuada.

Categorias

A prova não é dividida por categorias, qualquer pessoa, de todas idades, pode participar, mediante a aquisição da camisa no ato da inscrição. Ao fim da corrida, serão realizados sorteios de brindes. Além disso, todos os participantes receberão troféu.

“O que nós queremos com esse evento é fazer com que as pessoas pensem sobre o assunto e se mobilizem para doar sangue, tanto que na primeira edição da corrida foi criado o grupo Atletas Doadores, que hoje está completando dois anos de existência, então isso prova que essa ação tem dado certo”, declarou Zé Gotinha.

O Cirmman está localizado na Av. Agulhas Negras, 571 – Chapada. Informações: 99204-5521

Com informações da assessoria