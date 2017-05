Corrida Solidária vai doar alimentos a três instituições filantrópicas de Manaus

Quem se inscrever para “Corrida Solidária Samsung 5k”, que acontece no próximo dia 20, na Ponta Negra, vai estar ajudando diretamente três entidades que atendem pessoas em situação de risco social. São elas a Associação Pestalozzi do Amazonas, Casa Vhida e Abrigo Moacyr Alves. A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 5 mil participantes e ultrapassar a marca arrecadada no ano passado, quando toneladas de alimentos foram recolhidos.

A largada da corrida será às 9h, com saída e chegada no anfiteatro da Ponta Negra. O evento será animado pela DJ May Seven e o aquecimento dos atletas será comandado pelos professores da Companhia Athletica. Na área próxima ao anfiteatro, os participantes que quiserem levar os filhos contarão com o Espaço Kids, com pula-pula, brinquedos infláveis e cama elástica.

Em seus 5 Km de percurso, a corrida será disputada nas categorias masculino, feminino e grupo. A prova é direcionada aos colaboradores da Samsung Eletrônica, familiares e convidados. A inscrição é condicionada à doação de um quilo de alimento. No ano passado, os alimentos arrecadados foram doados à Casa Mamãe Margarida, Fundação de Apoio às Instituições de Proteção à Pessoa com Deficiência (Fada) e Grupo Social Caminho Seguro.

Além do objetivo social, a “Corrida Solidária Samsung 5k” também tem a intenção de estimular a prática de esportes e atividades físicas entre os colaboradores da empresa, chamando a atenção para medidas simples que melhoram a qualidade de vida.

Com informações da assessoria

EM TEMPO